جامعة الأقصى تستقبل وفداً من إدارة شركة توزيع الكهرباء

استقبل رئيس جامعة الأقصى كمال الشرافي وفداً من شركة توزيع الكهرباء يترأسه رئيس مجلس إدارة الشركة بالمحافظات الجنوبية المهندس سمير مطير .

ويأتي هذا اللقاء، في إطار حرص إدارة جامعة الأقصى على مد جسور التواصل والتعاون مع المؤسسات الفلسطينية والوطنية.

وقدم الشرافي الشكر لشركة توزيع الكهرباء على جهودها الكبيرة في خدمة المواطن الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، والبحث عن أليات تخفيف الأعباء على الموطنين، مؤكداً أن إدارة الجامعة ستبذل كل جهدٍ من أجل مواصلة مسيرة التطوير بمختلف المجالات كون جامعة الأقصى جامعة الدولة، وتخدم شريحة كبيرة من أبناء الوطن .

من ناحيته أعرب م . مطير عن سعادته بهذه الزيارة، مثمناً دور جامعة الأقصى في خدمة أبناء شعبنا وجهودها المختلفة على رأسها تنفيذ مشروع تحرير شهادات الخريجين، معتبراً أنه جهدٌ مقدر ينعكس بالإيجاب على المجتمع ، وسوق العمل الفلسطيني .

وتناول الطرفان آليات سبل تطوير آفاق التعاون المستقبلي المشترك بين الجامعة وشركة توزيع الكهرباء.