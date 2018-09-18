عضو اللجنة المركزية : البدء بإزالة  انقاض مخيم اليرموك والانتهاء خلال 45 يوماً

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي ان الرئيس محمود عباس أعطى تعليماته لتغطية كافة نفقات عملية إزالة الأنقاض من شوارع مخيم اليرموك التي بدأت قبل ثلاثة أيام وتنتهي خلال 45 يوما.

وأضاف الرفاعي خلال حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الثلاثاء، إنه بعد زيارة وفد اللجنة التنفيذية برئاسة عضو اللجنة عزام الأحمد الى دمشق في العاشر من شهر آب الماضي بدأ التحضير لإزالة الأنقاض وتم تقديم مشروع بالخصوص لسيادته الذي أعطى تعليماته بالبدء فورا بعملية إزالة الأنقاض.

وأوضح الرفاعي أن عملية إزالة الأنقاض خطوة هامة تمهد لعودة السكان الموجودين في بعض المخيمات وفي أحياء دمشق ولبنان وفي بعض المهاجر الى المخيم والى إعادة الإعمار الذي يبدأ بعد إزالتها، مشيرا الى بدء عودة السكان في بعض أحياء المخيم.

وحول عودة الجماعات المسلحة الى المخيم، أكد ان هذه الصفحة قد طويت في إطار التطورات الميدانية على الأرض وتغلب الجيش على هذه المجموعات.