موسكو غاضبة من الاحتلال

أعرب دبلوماسيون روس عن غضبهم، إزاء ازدياد حالات رفض دولة الاحتلال دخول مواطني روسيا الاتحادية الراغبين في زيارة الأراضي الفلسطينية، وعن امتعاضهم لسوء معاملة الروس على المعابر.

وقال متحدث باسم السفارة الروسية في تل أبيب لمراسل وكالة "نوفوستي" الروسية: هذه المشكلة ظهرت في العامين الماضيين، ونشير إليها بشكل مستمر خلال المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وسيتم بحثها بالتفصيل في موسكو خلال المشاورات بين الخارجيتين الروسية والإسرائيلية حول المسائل القنصلية في أكتوبر.

وأضاف: "في عام 2017 تم تسجيل أكثر من 1400 حالة رفض، ونحن على اتصال دائم مع الجانب الإسرائيلي، وآخر اجتماع بهذا الصدد عقد منذ شهرين. في الآونة الأخيرة تلقينا من الخارجية الإسرائيلية رسالة دورية جديدة، تضمنت أسباب الرفض فيما جميع هذه المسوّغات الإسرائيلية لا تعجبنا".