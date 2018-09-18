الاحتلال يقتحم منازل قادة الجهاد منهم طارق قعدان وجعفر عز الدين

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، بلدة عرابة الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين واقتحمت منازل عدد من الأسرى المحررين وحققت معهم ومن بينهم منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي " طارق قعدان" والشيخ " جعفر عز الدين".

وقال قعدان ل" فلسطين اليوم" أن ضابطا جديداً لمحافظة جنين وبلدة عرابة، قام باقتحام منزله و التحقيق معه، عند الساعة الثانية فجرا وتهديده بإعادة إعتقاله في حال قيامه بأي أعمال ضد الاحتلال.

وقامت القوة المرافقة له بتفتيش المنزل بالكامل قبل أن تنسحب وتقتحم منزل الشيخ جعفر عز الدين، ويقوم الضابط الجديد بالتحقيق معه أيضا وتهديده.

واقتحمت هذه القوة منزل المحرر الشيخ " محمد الشيباني" في البلدة وقامت بإعادة اعتقاله من جديد.

وبحسب قعدان ليست هذه المرة التي يتم اقتحام منزله بهذه الطريقة للتحقيق وإرسال رسائل التهديد، فمع كل تعيين جديد لضابط المنطقة يكون منزله مستهدف.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تواصل مداهمة منازل قيادات حركة الجهاد الإسلامي بشكل يومي وتهدد باعتقالهم في حال قيامهم بأي نشاطات.