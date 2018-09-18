شهيد من بلدة بيت ريما بعد ضربه بشكل مبرح خلال اعتقاله يرفع شهداء غزة والضفة لـ3

أعلنت مصادر محلية صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب محمد زغلول قاسم خطيب ١٩ عاماً من سكان بيت ريما غرب رام الله ، ليرفع عدد شهداء غزة والضفة منذ فجر اليوم ل3 بعد ارتقاء شهيدين في غزة .

وأكدت مصادر في عائلته ان الشاب ارتقى شهيداً بعد ضربه بشكل مبرح من قبل القوات الخاصة "الإسرائيلية" خلال اعتقاله.

وقالت المصادر المحلية ان الشاب تم اعتقاله وهو على قيد الحياة , في حين أعلنت العائلة عن استشهاد نجلها بعد ساعات من اعتقاله....يتبع

ومن جهة أخرى استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، شابين بقصف صاروخي إسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة اشرف القدرة ان طواقم الاسعاف نقلت الشهيديْن إلى مجمع ناصر الطبّي بعد انتشالهم على مقربة من السياج العنصري.

واكدت الوزارة ان الشهيدين هما ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺧﻀﺮ من خانيونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة استطلاع للاحتلال أطلقت صاروخاً على مجموعة من الشبان قرب السياج العنصري شرق المدينة، ما أدى إلى استشهاد شابين.