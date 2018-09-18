القدس: انتشار مكثف لشرطة الاحتلال في محيط الأقصى

انتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وحرس الحدود منذ فجر اليوم في أنحاء مدينة القدس خاصة في محيط المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق، بحجة ما يسمى بـ "عيد الغفران".

وقالت وسائل اعلام عبرية إن الحواجز ستنصب على محاور الطرق بين شطري المدينة المقدسة ابتداء من عصر اليوم وستمنع السيارات من دخول الأحياء الغربية حتى مساء غد الأربعاء.

هذا وفرضت سلطات الاحتلال منذ الليلة الماضية إغلاقا شاملا على الضفة الغربية يستمر حتى فجر يوم الأربعاء، كما أغلقت المعابر في غزة و الضفة.

ولن يُسمح خلال هذه الفترة إلا للحالات الإنسانية والطبية فقط بدخول الى الاراضي المحتل، وذلك بعد الحصول على تصريح خاص من مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق.