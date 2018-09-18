تواصل الاعتصام في "الخان الأحمر" رغم اعتداءات الاحتلال

يتواصل لليوم الثالث عشر على التوالي الاعتصام المفتوح في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، احتجاجًا على قرار محكمة الاحتلال هدم القرية وتهجير سكّانها.

ودعت القوى الوطنية والإسلامي إلى تكثيف التواجد اليومي وعلى مدار الساعة، لإفشال محاولات الاحتلال تنفيذ عملية هدمه، والتصدي للاحتلال بكل الإمكانات المتاحة مع نشطاء المقاومة الشعبية وأهالي الخان الأحمر، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمتضامنين الدوليين.

واعتبرت يوم الجمعة المُقبل، يومًا لتصعيد الفعل الشعبي المقاوم للاحتلال وتوسيع الحراك مع الخان الأحمر، حيث ستؤدى صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام إسنادا لأهلنا، ومن ثم تنطلق المسيرة باتجاه الشارع الرئيسي.

وقررت "المحكمة العليا" الاسرائيلية، الأربعاء قبل الماضي، إخلاء تجمع الخان الأحمر في غضون أسبوع. بعد أن رفضت التماسات قُدّمت من سكان الخان لمنع إخلائه.