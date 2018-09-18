فقدان طائرة روسية تقل 14 فرداً خلال القصف "الإسرائيلي" للاذقية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر، أن قاعدة "حميم" الجوية الروسية في سوريا فقدت مساء امس، الاتصال مع طاقم الطائرة الروسية "إيل -20".

وقالت وزارة الدفاع: "لحظة انقطاع الاتصال بطائرتنا كانت 4 طائرات من طراز إف 16 تهاجم اللاذقية السورية، إضافة لذلك سجلت راداراتنا إطلاق صواريخ من على متن الفرقاطة الفرنسية (أوفيرن) المرابطة في المنطقة المذكورة عينها".

واضافت وزارة الدفاع الروسية: "قرابة الساعة 23:00 بتوقيت موسكو وفوق مياه البحر المتوسط وعلى مسافة 35 كم من الساحل السوري فقدنا الاتصال بطائرة إيل 20 على متنها 14 عسكريا".

من جانب اخر "إسرائيل" تمتنع عن التعليق على الحادثة: "نحن لا نعلق على الأخبار القادمة من الخارج.. أحتاج الوقت لمناقشة الأمر مع المرؤوسين" ( مسؤولة في وزارة الدفاع الإسرائيلية لوكالة نوفوستي). و الطائرة المفقودة من طراز إل 20 للاستطلاع والإشارة.