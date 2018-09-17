التايمز البريطانية: إيران توجّه ضربة مزدوجة لأميركا في العراق

رأت صحيفة التايمز البريطانية أن الولايات المتحدة الأميركية قد تعرضت لضربة مزدوجة لطموحاتها ونفوذها في عراق ما بعد الحرب بعد خسارتها في صراعين رئيسيين مع إيران.

وقالت الصحيفة إن "حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي المدعوم من الولايات المتحدة، قد هُزم في محاولاته للبقاء في السلطة، رغم الضغوط القوية من واشنطن. فقد قامت الفصائل الموالية لإيران بتشكيل ائتلاف منافس، وقال السيد العبادي إنه لن يتشبث "بالسلطة" بعد أن فقد دعم السيد مقتدى الصدر، رجل الدين القومي وزعيم الميليشيا الذي ظهر كصانع ملوك بعد الانتخابات في أيار مايو الماضي".

ولإضافة الملح إلى جروح التحالف الغربي، هُزم كذلك مرشحه المفضل لمنصب رئيس مجلس النواب (البرلمان) على يد محمد الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار الغربية والذي تدعمه إيران أيضًا.

وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية فوراً عن سعادتها، قائلة إنها تدعم "ديمقراطية العراق وسلامته الإقليمية وسيادته الوطنية"، وهي عبارة عن انتقاد مستتر لمحاولات الولايات المتحدة الفاشلة للتأثير على النتيجة. وكان المرشح الخاسر لمنصب رئيس مجلس النواب، خالد العبيدي، وزيراً للدفاع في السابق وحليف السيد العبادي الذي عمل عن كثب مع القوات الأميركية في الحرب ضد "داعش".

وتمثل هاتان النتيجتان انتصاراً للمبعوث الإيراني الجنرال قاسم سليماني، قائد لواء القدس التابع للحرس الثوري، والشخصية الخفية التي تقف وراء عملية النفوذ الإيراني في الخارج. فقد أمضى معظم الصيف في العراق في محاولة لإقناع الأحزاب الشيعية بالتوحد ضد النفوذ الأميركي، وعلى وجه الخصوص للضغط على الأحزاب الكردية لمقاومة ضغوط بريت ماكغورك، المبعوث الأميركي إلى التحالف المناهض لـ"داعش".

وكان ماكغورك قد التقى بعدد من الفصائل السياسية في محاولة لإقناعهم بدعم السيد العبادي في تشكيل ائتلاف حكم جديد، وفي الشهر الماضي، اعتقد العبادي أنه حصل على أصوات كافية في البرلمان الجديد للفوز بولاية ثانية. وكجزء من الضغط المضاد الذي تمارسه إيران، يقال إن الجنرال سليماني أمضى أربع ساعات مع السيد مقتدى الصدر فأقنعه بتغيير اتجاهه.

وتستمر المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، بما في ذلك اختيار رئيس الوزراء. في السياسة العراقية، يتم تخصيص وظيفة رئيس الوزراء لسياسي شيعي، ومنصب الرئيس للكرد ورئيس البرلمان لأحد السنّة، مما يعكس الهيمنة العددية للمجتمع الشيعي. وبتأثيرها على المجتمع الشيعي، فإن هذا يمنح الإيرانيين ميزة طبيعية مقارنة بالأميركيين الذين ينافسونهم على النفوذ.

ومع ذلك، فإن العبادي، رغم أنه ليس معاديًا لإيران، كان يحظى بتقدير كبير من جانب الولايات المتحدة.

وختمت الصحيفة أن عزاء الغرب هو أن جميع الفصائل تتفق الآن على أنه من أجل الاستقرار، يجب أن يكون لدى كل من الولايات المتحدة وإيران حق نقض فعال على من يصبح رئيسًا للوزراء.

ترجمة: الميادين نت