أول تعليق من إيران على استهداف الاحتلال لطائرة لها في دمشق

نفت الخارجية الإيرانية، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لطائرة إيرانية في مطار دمشق الدولي، مساء السبت، مؤكدة أن كل التقارير التي تدور حول ذلك "مجرد كذب وافتراء".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي إن بث "الأنباء الكاذبة" من قبل إسرائيل لا يعود إلى اليوم أو الأمس، معتبرا أن نظامها "سعى على الدوام لتشويه صورة إيران والتأثير على سياستها الخارجية في المنطقة والعالم"، وفقا لوكالة أنباء فارس.

وأضاف قاسمي "هذيان" المسؤولين الإسرائيليين وتصريحاتهم "الواضحة طبيعتها" لا ينبغي أخذها على محمل الجد.

وزعمت القناة الثانية الإسرائيلية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي رصدت مجموعة من الأهداف في قلب مطار دمشق الدولي، أهمها طائرة إيرانية من نوع "بوينغ"، بعد ساعات قليلة من هبوطها في المطار نفسه.