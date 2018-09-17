داود شهاب: غزة مصمّمة على انتزاع حقها بالحياة وكسر الحصار

حذر الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، الأطراف السياسية الإقليمية والدولية والاحتلال الإسرائيلي من الرهان على الوقت لوقف مسيرات العودة الكبرى.

وأكد شهاب في تصريحات أثناء مشاركته في التظاهر الحاشدة، أقصى شمال قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، أن الشعب الفلسطيني اتخذ قراراً بكسر الحصار قائلاً: "سيكسر الحصار، وحذارِ من نفاد صبر الشعب الفلسطيني أمام التحركات السياسية التي يعتريها البؤس والعجز عن تقديم أي شيء يقنع الشعب الفلسطيني".

وأضاف الناطق الرسمي باسم الجهاد الإسلامي: "المسير البحري والتظاهرة الحاشدة شمال قطاع غزة، دليل استمرار مسيرات العودة الكبرى، بقوة وفعالية ومخزون من الإرادة الكبيرة".

وتابع: "الشعب يدافع عن حقه في الحياة، وسينتزعه رغم محاولات بثّ اليأس والإحباط، وهناك تصميم كبير على استمرار المسيرات".

وشدد على رفض استمرار السلطة الفلسطينية في فرض العقوبات على قطاع غزة، واستهداف أهالي غزة بها.

وقال: "من غير المعقول أن تختصر الحياة اليومية بغزة في 3 ساعات حسب جدول الكهرباء، وهذا ظلم كبير يعيشه قطاع غزة".

وأوضح أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم للمشيئة الإسرائليلة والأمريكية، "ولا شيء يمكن أن يمنع الفلسطيني أن ينزع حقه في الحياة".

وأصيب عدد من المواطنين المشاركين في التظاهرة والمسير البحري، بقمع الاحتلال الإسرائيلي لهم بالرصاص والقنابل الغازية.