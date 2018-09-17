ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

أبو طير يدعو للتصدي لمؤامرات الاحتلال بحق القدس والأقصى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:10 - 17 سبتمبر 2018
أبو طير أبو طير
مشاركة

قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في مدينة القدس محمد أبو طير إن الهدف من وراء دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى هو محاولة فرض أمر واقع يُجبر الفلسطينيون على القبول به.

واعتبر أبو طير في تصريح له اليوم الإثنين تلك الانتهاكات مماثلة للتي مورست على الحارات والبيوت والمواطنين الفلسطينيين من خلال السطو على بيوت الناس وأراضيهم حتى نجحوا في تثبيت أمر واقع ازداد على إثره التوسع الاستيطاني دون رقيب أو حسيب.

وأشار إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى حاليا وقبر النبي يوسف في نابلس، كان قد تعرض لها المسجد الإبراهيمي في الخليل حتى مُنع الأذان فيه، كما مُنع الأهالي من الصلاة فيه في أيام أخرى.

وأضاف أبو طير: هذه محاولات متكررة تقف وراءها بلديات وحكومة الاحتلال من خلال دعم المستوطنين وتوفير الحماية لهم.

وشدد على ضرورة التصدي لمثل هذه المؤامرات وإفشال الاقتحامات والإجراءات بحق القدس والأماكن المقدسة والوقوف لهم بالمرصاد.

وطالب أبو طير الشعب الفلسطيني والأحرار في العالم بضرورة التصدي لانتهاكات الاحتلال وتدنيس المستوطنين للأقصى بكل الوسائل، مؤكدا أن ثقتنا بأهلنا في القدس عالية، لأنهم هم من بقي لنا كرصيد حقيقي في الأقصى يدافع عنه ويتصدى لمثل هذه المخططات.

متعلقات