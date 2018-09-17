أبو طير يدعو للتصدي لمؤامرات الاحتلال بحق القدس والأقصى

قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في مدينة القدس محمد أبو طير إن الهدف من وراء دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى هو محاولة فرض أمر واقع يُجبر الفلسطينيون على القبول به.

واعتبر أبو طير في تصريح له اليوم الإثنين تلك الانتهاكات مماثلة للتي مورست على الحارات والبيوت والمواطنين الفلسطينيين من خلال السطو على بيوت الناس وأراضيهم حتى نجحوا في تثبيت أمر واقع ازداد على إثره التوسع الاستيطاني دون رقيب أو حسيب.

وأشار إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى حاليا وقبر النبي يوسف في نابلس، كان قد تعرض لها المسجد الإبراهيمي في الخليل حتى مُنع الأذان فيه، كما مُنع الأهالي من الصلاة فيه في أيام أخرى.

وأضاف أبو طير: هذه محاولات متكررة تقف وراءها بلديات وحكومة الاحتلال من خلال دعم المستوطنين وتوفير الحماية لهم.

وشدد على ضرورة التصدي لمثل هذه المؤامرات وإفشال الاقتحامات والإجراءات بحق القدس والأماكن المقدسة والوقوف لهم بالمرصاد.

وطالب أبو طير الشعب الفلسطيني والأحرار في العالم بضرورة التصدي لانتهاكات الاحتلال وتدنيس المستوطنين للأقصى بكل الوسائل، مؤكدا أن ثقتنا بأهلنا في القدس عالية، لأنهم هم من بقي لنا كرصيد حقيقي في الأقصى يدافع عنه ويتصدى لمثل هذه المخططات.