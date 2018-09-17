غريزمان يساوي نفسه مع كريستيانو وميسي

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، يرى أنه في الوقت الحالي ضمن أفضل اللاعبين في العالم، وأنه لا يقل عن النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال غريزمان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت "أنا أعيش واحدة من أفضل لحظات حياتي ومسيرتي المهنية، سواء في النادي أو في المنتخب الوطني".

وأضاف "لقد حصدت ألقاب الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم، أشعر بأنني محظوظ حقا، آمل أن أتمكن من الاستمرار هكذا".

وتابع "لا أشعر بأنني أقل من ميسي أو رونالدو، يمكنني القول إنني أجلس على طاولة الأفضل، فأنا في القمة، ولكنني أستطيع التحسن، لست مهتمًا بتسجيل 50 هدفا، لكن أود مساعدة الفريق ومواصلة الانتصارات".

وعن استبعاده من جائزة الأفضل، أوضح "لا يمكن فعل أي شيء الآن، كان غضبي بسبب عدم رؤية أي لاعب من فرنسا بعد التتويج بالمونديال، الفريق بأكمله يستحق التواجد، خاصة مع تألق مبابي وفاران وكانتي".

وأتم "الآن أفكر فقط في الكرة الذهبية، وهي جائزة لديها مكانة كبيرة، وأفكر فيها، ولا يزال هناك 3 أشهر حيث سأقدم كل ما لدي للفوز بها".