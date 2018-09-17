اعتقال إمام الحرم المكي الشيخ بندر بَلِيلَة 4 أيام

أكد حساب "معتقلي الرأي" في السعودية اعتقال إمام الحرم المكي الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة أربعة أيام قبل الإفراج عنه السبت، وكشف عن عدد كبير من معتقلي الرأي الذين يقبعون في سجون المباحث، ويعاني بعضهم من ظروف صحية صعبة.

ونشر الحساب في تغريدة أولى نبأ الاعتقال، قبل أن يلحقها بتغريدة ثانية يتحدث فيها عن الإفراج بعد اعتقاله أربعة أيام.

وأضاف الحساب في التغريدة الثانية أن السلطات السعودية تعمّدت أن يخرج الشيخ بندر بليلة إماماً في صلاة العصر استباقاً لانتشار خبر اعتقاله، ثم في صلاة العشاء، مشيرا إلى أن هذا أسلوب سبق أن اتبعته السلطات السعودية، بل فعلت أكثر منه عبر الضغط على من تم اعتقالهم للخروج بمقطع فيديو ينفون الاعتقال.

وكان حساب معتقلي الرأي أفاد -في بادئ الأمر- بأن اعتقال بليلة -إمام الحرم المكي الأستاذ المساعد في جامعة الطائف- تم ليلة 11 سبتمبر/أيلول الجاري بطريقة مسيئة لا تتناسب مع مكانة الشيخ، وأضاف أنه يعتذر عن ذكر تفاصيلها تقديرا له.

وقال الحساب إن عدد معتقلي الرأي في المملكة بلغ 2613 معتقلا، وذكر ناشطون أن الرقم المذكور يُقصد به المعتقلون بعد سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي سياق آخر، كشف الحساب ذاته أن داء الجرب انتشر بين عدد من المعتقلين في سجن ذهبان السياسي في جدّة.

وقال إن ذلك سببه الإهمال الصحي والطبي المتعمّد داخل الزنازين، وانتقلت عدوى المرض إلى المعتقلين أثناء نقلهم للمحاكمة في الرياض.

وأضاف أن الإهمال الطبي لمعتقلي الرأي في السعودية جريمة حقوقية كبرى لا يجوز السكوت عنها، ويجب على جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التحرك العاجل لإيقافها.

وقال الحساب إن الإهمال الصحي لمعتقلي الرأي في السعودية ينتهك نظام الإجراءات الجزائية وجميع المواثيق الحقوقية الدولية التي تكفل حقوق المعتقل وتضمن له رعاية صحية تامة.