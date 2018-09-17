ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يجرف أراضي جنوب بيت لحم لشق طريق استيطاني

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 16:29 - 17 سبتمبر 2018
مشاركة

جرفت آليات الاحتلال أراضي في منطقة "خلة النحلة" جنوب محافظة بيت لحم لشق طريق استيطاني، عصر اليوم الاثنين.

وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن ما يسمى مسؤول الأمن في مستوطنة "افرات" المقامة على أراضي المواطنين، المدعو ديديا، "قام بإنزال جرافات لتجريف أراضٍ من أجل شق طريق استيطاني يربط المستوطنة بأراضي خلة النحلة التابعة لمواطنين من قريتي ارطاس ووادي رحال جنوبا.

وأضاف بريجية أن هذا التجريف يأتي بعد تصريح لوزير الزراعة الإسرائيلي أوري ارييل بنيّة السيطرة على خلة النحلة لتوسعة المستوطنة انتقاما لمقتل مستوطن يوم أمس.

 

متعلقات