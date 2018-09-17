الاحتلال يجرف أراضي جنوب بيت لحم لشق طريق استيطاني

جرفت آليات الاحتلال أراضي في منطقة "خلة النحلة" جنوب محافظة بيت لحم لشق طريق استيطاني، عصر اليوم الاثنين.

وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن ما يسمى مسؤول الأمن في مستوطنة "افرات" المقامة على أراضي المواطنين، المدعو ديديا، "قام بإنزال جرافات لتجريف أراضٍ من أجل شق طريق استيطاني يربط المستوطنة بأراضي خلة النحلة التابعة لمواطنين من قريتي ارطاس ووادي رحال جنوبا.

وأضاف بريجية أن هذا التجريف يأتي بعد تصريح لوزير الزراعة الإسرائيلي أوري ارييل بنيّة السيطرة على خلة النحلة لتوسعة المستوطنة انتقاما لمقتل مستوطن يوم أمس.