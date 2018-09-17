14 قتيلاً من الأمن الأفغاني في هجمات لطالبان

حذرت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في كتلة حماس البرلمانية بالمجلس التشريعي، من خطورة تدهور الأوضاع الصحية والتعليمية بقطاع غزة.

وطالبت اللجنة خلال اجتماع لها بمقر التشريعي، جميع الأطراف والجهات بالتحرك لإنقاذ الوضع الصحي والتعليمي قبل فوات الأوان، داعية إلى توفير كافة أشكال الدعم والصمود لأبناء شعبنا خاصة في الجوانب الصحية والتعليمية.

وناقش الاجتماع الأوضاع الصحية والتعليمية في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة والآثار الكارثية المترتبة على قطاعي الصحة والتعليم جراء هذا الحصار.

وحضر الاجتماع كل من مقرر اللجنة النائب خميس النجار وأعضاء اللجنة النائب يحيى العبادسة والنائب يوسف الشرافي والنائب سالم سلامة والنائب يونس أبو دقة والنائب هدى نعيم.

وناقشت اللجنة أوضاع المستشفيات الحكومية في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وتنكر الحكومة في رام الله لمسئوليتها عن قطاع غزة ومحدودية الإمكانات التي تمر بها الوزارة.

وأكد مقرر اللجنة النائب خميس النجار أن الظروف الصعبة التي تمر بها المستشفيات من نقص للكوادر الطبية ونقص طواقم التمريض داخل أقسام المستشفيات ونقص الأدوية والمستهلكات الطبية ستؤدي إلى كارثة إنسانية تودي بحياة المواطنين وتفشي الأمراض، إضافة إلى نقص الأجهزة والتجهيزات الطبية في المستشفيات الحكومية.

كما ناقشت اللجنة أوضاع التعليم العام مع بداية العام الدراسي الجديد، وأكد أعضاء اللجنة أن المسيرة التعليمية تمر بمنعطف خطير للغاية بسبب محدودية الإمكانيات التعليمية والمالية ونقص الكوادر التعليمية والمعلمين في المدارس وانعكاس ذلك على نصاب الحصص للمدرسين والتشكيلات المدرسية وعدد الطلبة في الفصل مما سيؤثر سلبا على مستوى تحصيل الطلبة وعلى الأجيال القادمة بالإضافة إلى نقص المستلزمات المدرسية وعجز الموازنة التشغيلية ومشكلة الرواتب.

وحملت اللجنة الاحتلال المسؤوليات القانونية عن الكارثة الصحية والإنسانية في قطاع غزة المحاصر، داعيةً إلى الإسراع بإنهاء الانقسام على أسس وطنية وزيارة الحكومة في رام الله إلى القطاع للقيام بواجباتها ومسؤولياتها وإسعاف قطاعي الصحة والتعليم وحل مشاكل قطاع غزة.