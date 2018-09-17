"هيئة الأسرى": تخفيض الاحتلال المؤبد عن بعض الأسرى "فقاعة إعلامية"

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الحديث عن تشكيل لجنة لتخفيض حكم المؤبد لبعض الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي "فقاعة إعلامية وإفلاس سياسي إسرائيلي ليس أكثر، وقد يندرج في إطار الحرب النفسية التي تمارس بحق أسرانا".

وأوضحت الهيئة، في بيان، صدر عنها، اليوم الاثنين، ان تشكيل لجنة من جيش الاحتلال تم الحديث عنه في صحيفتي "معاريف"، و"يديعوت أحرنوت" الإسرائيليتين، جاء بدون أي مقدمات، ولم يطرح من أي جهة رسمية إسرائيلية.

وفي السياق، صرح رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، أن الاحتلال الإسرائيلي فاقد للأخلاق والإنسانية التي يمكن ان تدفعه للتفكير بهذه الخطوة، وتصريحات المتطرفين رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الجيش لبرمان أمس، واللذان أكدا استحالة تخفيف حكم المؤبد عن أسرى فلسطينيين، دلالة واضحة على حقد وإجرام عصابة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "اللجنة التي تم الحديث عنها في الإعلام الإسرائيلي منبثقة عن جيش الاحتلال، ووزير جيش الاحتلال ليبرمان ينفي ويهدد، وهذا بحد ذاته دليل على عدم صحة ما تم تداوله، متمنيا من وسائل الإعلام الفلسطينية عدم الانجرار وراء الإعلام الإسرائيلي، كون هذا الإعلام موجه ويعمل بأمر "الشاباك" والمخابرات.

وأشار أبو بكر ان الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم لم يفرج عن 29 أسيرا معتقلين قبل اتفاق أوسلو، كما انه يبالغ في إصدار الأحكام بحق الأسرى خلال السنوات الماضية، وهذا دليل آخر على عدم صدق هذه الأكذوبة الإسرائيلية، علما انه طوال تاريخ النضال الفلسطيني لم يتم تحديد ولا تخفيض المؤبد الا لعدد بسيط جدا من الأسرى.