نادي الأسير: الاحتلال يُمدد اعتقال الفتى جبارين ويحتجزه في ظروف صعبة

قال محامي نادي الأسير مأمون الحشيم، إن الفتى الجريح خليل جبارين (16 عاماً) من يطا محتجز في ظروف صعبة في مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي، رغم إصابته بخمس رصاصات في الجهة اليسرى من جسده، ثلاثة منها في يده وكتفه وتحت الإبط وأخرى في الحوض، إضافة إلى ساقه، ومع ذلك فإنه مقيد بالسرير من يده اليمنى وقدميه.

وأضاف المحامي، أن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "المسكوبية" مددت اليوم اعتقاله لعشرة أيام للتحقيق، حيث عُقدت له جلسة محكمة في المستشفى بسبب وضعه الصحي.

ولفت إلى أن وضعه مستقر، ومن المتوقع أن تُجرى له اليوم عملية جراحية لإزالة الرصاصة المستقرة تحت إبطه.