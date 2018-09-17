أم لسبعة أبناء تفوز ب 50,000 دولار من بنك القاهرة عمان

فازت المواطنة وجيهة حسين طالب، المدخرة لدى مكتب جنين، بالجائزة الشهرية الكبرى لبنك القاهرة عمان، ضمن حملته الضخمة على حسابات التوفير "الكبير"، وقيمتها 50 ألف دولار، وذلك عن شهر آب الماضي.

وذكرت طالب وهي من سكان مخيم جنين، وأم لسبعة أبناء، أن الكلمات تعجز عن التعبير عما يجيش في نفسها بعد فوزها بالجائزة الكبرى لبنك القاهرة عمان، وقالت: عندما أخبرني كادر البنك بخبر الفوز لم أصدق في البداية، وظننت لوهلة أن الأمر مجرد مزحة، لكن عندما تيقنت من ذلك، كدت أطير من الفرح.

وأوضحت طالب، وهي ربة منزل، أن الفوز بجائزة بهذا الحجم يفوق كافة تصوراتها وتوقعاتها، لا سيما أنه لم يسبق لها الفوز بجائزة بنكية، مبينة أنها لم تقرر ما الذي ستفعله بقيمة الجائزة، وقالت:" بالتأكيد سأتمكن بفضل هذه الجائزة من تلبية احتياجات ابنائي" وتابعت: إنني أتعامل مع البنك منذ نحو عقدين من الزمن، ومستوى خدماته مميز بكل المقاييس، وأثنت على حملة "الكبير"، مشيرة إلى مزاياها المتنوعة، لا سيما فيما يتصل بالجوائز المقدمة في اطارها.

وفي الإطار نفسه، أعلن البنك عن الفائزين الأربعة بالجوائز الأسبوعية ضمن حملة "الكبير"، وقيمتها 5,000 دولار لكل جائزة، علاوة على الفائزين باجهزة أيفون اكس (IPhone X)، وعددهم 22 فائزا.

وعبر المواطن ماهر يوسف الشوامرة، المدخر لدى فرع وادي التفاح في الخليل، وهو من قرية دير العسل الفوقا في مدينة دورا، عن فرحته البالغة بالفوز بإحدى الجوائز الأسبوعية، وقال الشوامرة، وهو عامل داخل الخط الأخضر: لقد فاجآني خبر الفوز بالجائزة وأسعدني كثيرا.

وتابع الشوامرة وهو أب لخمسة أولاد (ثلاثة ذكور وبنتين): هذه أول مرة افوز فيها بجائزة من البنك، بالتالي فإنني في غاية السعادة، وأشاد بمهنية البنك الذي فتح حسابه لديه قبل زهاء 25 عاما، مبينا أن كادر البنك يحرص على تقديم أفضل خدمة للعملاء.

كما فاز كل من المواطنة عطاف موسى بيرم، المدخرة لدى فرع نابلس، والمواطنة سلوى عبد الرحمن الخطيب، المدخرة لدى فرع الأهلية في رام الله، والمواطن سائد فايز أبو سفاقة، المدخر لدى فرع طولكرم، بجائزة قدرها 5,000 دولار لكل منهم.

وتعتبر حملة "الكبير" أحد النماذج التي تجسد تقدير البنك لعملائه، وحرصه على مكافآتهم، وتلبية متطلباتهم، ويمثل تنوع الجوائز المقدمة ضمن الحملة، مدى عناية البنك بالخروج عن المألوف، وتقديم جوائز تغطي توقعات عملاء البنك، الذين يعدون رأسماله الحقيقي، وجزء من قصة النجاح التي يكرسها عاما بعد أخر.

كما أن طابع الحملة المرتبط بسحوبات يومية، وأسبوعية وشهرية، عدا مفاجآة الحملة وهي جائزة كبرى، عبارة عن سيارتي مرسيدس كشف "C Class Cabriolet”، حيث جرى السحب على السيارة الأولى وسيتم السحب على السيارة الثانية في بداية العام المقبل، يوفر زخما اضافيا وفرصا كبيرة ومتواصلة للفوز بالنسبة لعملاء البنك.

وقد قام البنك بتيسير عملية الدخول في السحب إلى أبعد الحدود، عبر وضع آلية مبسطة وسهلة، تتضمن تغذية العملاء الحاليين لحساباتهم شهريا بمبلغ لا يقل عن 50 دينارا أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بينما بإمكان العملاء الجدد فتح حسابات توفير من خلال إيداع مبلغ 200 دينار او ما يعادلها بالعملات الأخرى (الشيقل، أو اليورو، أو الدولار)، ثم تغذيته شهريا بمبلغ لا يقل عن 50 دينارا، على ألا يقل حساب توفير العميل طيلة الشهر عن 200 دينار كحد أدنى.

