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بحجة الأعياد اليهودية

الاحتلال يفرض طوقًا على غزة والضفة حتى الأربعاء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:11 - 17 سبتمبر 2018
معبر ايرز معبر ايرز
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قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي إعادة فرض طوق أمني على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بدءًا من الليلة، بحجة الأعياد اليهودية.

ويترتب على فرض الطوق الأمني إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة وحاجز "إيرز" شماله بدءاً من صباح غدٍ الثلاثاء.

وقالت الإدارة العامة للمعابر والحدود :"إن الجانب الإسرائيلي أبلغ بإغلاق المعبريْن غدًا وبعد غدٍ الأربعاء، بسبب الأعياد اليهودية.

وذكرت أن معبر الكرامة سيشهد تعديلًا على عمله حيث سيعمل غدًا حتى الثامنة والنصف صباحًا فقط، فيما سيكون بعد غدٍ مغلق بالكامل.

وكانت سلطات الاحتلال أعادت فتح المعابر الثلاثة الأربعاء المنصرم وذلك بعد إغلاق دام ثلاث أيام بحجة الأعياد اليهودية.

 

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