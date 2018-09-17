"آبل" تجهز لعشاق آيفون مفاجأة "غير قابلة للتدمير"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "آبل" الأمريكية تجهز لكل عشاق هواتف "آيفون" مفاجأة وصفت بأنها "غير قابلة للتدمير".

وأوضح موقع "تيك رادار" أن "آبل" تبنت في وقت سابق براءة اختراع جديدة، ستجعل هواتف "آيفون" المقبلة غير قابلة للخدش أو الكسر أو التدمير، بفضل نوعية جديدة من الطبقة التي ستضاف إلى الشاشات أو هيكل الجهاز.

ويمكن أن تستفيد "آبل" من براءة الاختراع الجديدة في هواتف "آيفون" وحاسبات "ماك بوك" و"ماك بوك برو".

وتساهم براءة الاختراع الجديدة على المحافظة على المكونات الداخلية لهواتف "آيفون" من أي عوامل تآكل وحمايتها من التعرض لأي أنواع من الصدأ أو الخلل.

وتشير التقارير إلى أن براءة الاختراع تشبه إضافة "طبقة معدنية" إلى شاشات وهياكل هواتف "آيفون"، والتي تجعلها أقوى من السيراميك أو المواد الكربونية مثل الماس.

ولن يتجاوز سمك الطبقة الحامية الجديدة من 0.5 إلى 3 ميكروميتر، ما سيجعلها لا تشكل عائقا أمام دعمها لأي من أجهزة "أبل" الذكية.

كانت آبل قد أطلقت، الأسبوع الماضي، أحدث هواتفها XS Max بسعر بلغ 1449 دولار، وهو السعر الذي رآه الكثير من العملاء مبالغ فيه، بجانب هاتفي "آيفون XS"، و"آيفون XR".