غزة : مصادر اسرائيلية تحذر من مخاطر وحدة الإرباك الليلي

تطرقت وسائل الإعلام العبرية إلى نشاطات الإرباك التي يقوم بها الشبان الفلسطينيين على الجدار الحدودي في ساعات الليل من كل يوم .

ووفقا لمصادر اسرائيلية رفيعة فإن الحديث يدور عن ظاهرة خطيرة جداً، حيث تتسبب هذه الأعمال في إزعاج وإرباك جنود الجيش الاسرائيلي المنتشرين على طول الحدود مع قطاع غزة، وكذلك سكان المستوطنات القريبة من الحدود في غلاف غزة .

ويذكر بأن الشبان الفلسطينيين يتجمهرون في كل ليلة بدءا من الساعة العاشرة والنصف بالقرب من الجدار الحدودي مع قطاع غزة، لمباشرة الأعمال التي تربك قوات الاحتلال، من خلال توجيه إشعاعات الليزر باتجاه القوات، وإطلاق الألعاب النارية وصافرات الإنذار.