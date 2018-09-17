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خطوة خطيرة: قاضي عسكري يصل لسرير منفذ عملية "عتصيون"

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 13:06 - 17 سبتمبر 2018
منفذ عملية عتصيون منفذ عملية عتصيون
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قالت مصادر عبرية اليوم الاثنين، أن قاضياً "إسرائيلياً" عسكرياً وصل لسرير منفذ عملية "عتصيون" الفتى خليل جبارين لتمديد اعتقاله.

ووفقاً للقناة الثانية، فقد وصل قاضي عسكري لمستشفى "هداسا عين كارم" مكان وجود الفتى  خليل جبارين (17 عاماً) منفذ عملية "غوش عتصيون" التي قتل فيها ضابط "إسرائيلي".

وحسب القناة، فقد وصل القاضي للمستشفى بهدف تمديد فترة اعتقال الفتي جبارين.

ووفقاً للقناة الثانية فوصول القاضي شخصياً للمستشفى أمر مستغرب ففي العادة تتم المداولات في أحداث سابقة داخل قاعة المحكمة دون حضور منفذ العملية.

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