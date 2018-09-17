تغيير كبير على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

قرّر الاتحاد الأوروبي إجراء تعديل على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا، ابتداء من دور المجموعات، الذي سينطلق يوم غد الثلاثاء.

وقال الاتحاد إن مباريات دور المجموعات لن تلعب في توقيت موحد، عكس المواسم السابقة، مشيرا إلى أن الهدف هو منح المشاهد فرصة متابعة جل مباريات أكبر بطولة في أوروبا.

وأضاف أنه من المقرر أن تكون مواعيد المباريات مقسمة بين الساعة 16:55 و20:00 بتوقيت غرينتش، على غرار مواعيد مباريات الدوري الأوروبي.

ويوم الثلاثاء، ستنطلق مبارتان عند الساعة 8:55 بتوقيت الإمارات بين برشلونة وبي إس في آيندهوفن، بالإضافة إلى لقاء إنتر ميلان وتوتنهام هوتسبير.

وتشكل مباراة ليفربول في مواجهة باريس سان جرمان أهم مواجهة في الفترة الثانية التي تنطلق عند الساعة 11 بتوقيت الإمارات.