قرار هام من سلطة الأراضي بشأن التعديات في خان يونس

قالت سلطة الأراضي في غزة، اليوم الاثنين، إنها ستقوم بإزالة التعديات على الأراضي الحكومية والواقعة في محافظة خانيونس و الممتدة من شارع أصداء شمالاً حتى مسجد القبة جنوبا كمرحلة أولى كما وتشدد سلطة الأراضي على استمرار عمليات الإزالة وفقاً للإجراءات والأنظمة القانونية المعمول بها.

وأشارت في بيان صحفي لها، إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمحاسبة والمساءلة القانونية وفقا لأحكام قانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن حظر التعدي على الأراضي والعقارات العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والتي تنص على اتخاذ المقتضى القانوني وإزالة التعدي بأمر قانوني وإداري

ولفتت أن ذلك يأتي حفاظاً على المقدرات الوطنية التي تعتبر ذخرا ً للأجيال وعنوانا ً للحفاظ على الوطن والمواطن وحماية الأراضي الحكومية ومنعاً لزيادة التعديات بما يتلائم مع السياسة الحكومية القاضية بضرورة إزالة التعديات على هذه الأراضي.