آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شمال قطاع غزة

توغلت آليات وجرافات الاحتلال العسكرية بشكل محدود، صباح الإثنين، في أراضي المواطنين شمالي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن 4 جرافات إسرائيلية توغلت من بوابة "أبو سمرة" شمالي بيت لاهيا لمسافة تقدر ٥٠ مترًا، مشيراً إلى أنها تقوم بأعمال تجريف وتسوية في أراضي المواطنين.

وتتوغل آليات وجرافات الاحتلال بشكل محدود في بعض المناطق شرقي القطاع وشماله شبه يومياً، وتجرّف أراض زراعية محاذية للسياج الأمني بذريعة أمنية، وزادت من توغلاتها أخيرًا لنصب سياج شائك قرب السياج الأمني لإعاقة متظاهري مسيرة العودة الكبرى.