ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

جيش الاحتلال يزعم: أحبطنا 3 آلاف عملية فردية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:03 - 17 سبتمبر 2018
تعبيرية تعبيرية
مشاركة

ادعى جيش الاحتلال الليلة، أنه أحبط في السنتين الماضيتين، نحو 3000 عملية فردية، أي بدون توجيه من قبل الفصائل الفلسطينية.

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فإن جيش الاحتلال تمكن من ذلك بفضل التكنولوجيا وجهاز "الشاباك"والجيش والشرطة.

وزعم جهاز "الشاباك" الاسرائيلي انه أحبط " في العام الأخير، 200 عملية قال إنها "خطيرة"، من بينها عمليات انتحارية، وزرع عبوات ناسفة، وخطف وإطلاق نار على حد زعمه.

وأعربت جهات أمنية إسرائيلية، عن تخوفها من استخدم مواقع التواصل الاجتماعي للتشجيع على تنفيذ المزيد من العمليات على حد وصفها، جاء ذلك في أعقاب عملية "غوش عتصيون" امس الأحد جنوب الضفة الغربية، والتي قتل بها مستوطن إسرائيلي طعنا.

متعلقات