في يومه (16) للإضراب..الاحتلال ينقل الشيخ عدنان إلى عزل سجن الجلمة

أكدت عائلة الشيخ الأسير خضر عدنان، أن إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" نقلت الشيخ عدنان من سجن ريمون، إلى عزل سجن الجلمة.

واعتبرت زوجة الشيخ عدنان، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المضايقات من قبل السجون لمحاولة فك إضرابه، والحيلولة دون استمرار إضرابه.

وأضافـت أن زوجها يتعرض لمضايقات يومية في السجون كالتفتيش الليلي، وحرمانه من أبسط المقتنيات التي يمتلكها، كالفراش والمذياع، في مساعي للتنكيل به، والضغط عليه لفك إضرابه عن الطعام.

ويواصل الشيخ عدنان إضرابه عن الطعام لليوم الـ (16) على التوالي.

واعتقلت قوات الاحتلال عدنان بتاريخ 11/12/2017م، ووجهت له عدة تهم تحريضية، وهو من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو مفجر معركة الإرادة، معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري، وحقق انتصاراً نوعيًّا في إضرابين سابقين خاضهما في الأسر وتكللا برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية، وهو اليوم يخوض هذه المعركة منفرداً للمرة الثالثة على التوالي مطالباً بحقه المشروع في الحرية، ورفضاً للاعتقال التعسفي.