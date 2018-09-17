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الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية عتصيون بالخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 09:24 - 17 سبتمبر 2018
صورة لجندي يقوم بأخذ قياسات داخل منزل عائلة جبارين صورة لجندي يقوم بأخذ قياسات داخل منزل عائلة جبارين
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 داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم منزل منفذ عملية الطعن في مستوطنة عتصيون امس واخذت قياسات منزل عائلته الكائن في بلدة يطا جنوب الخليل تمهيدا لهدمه .

وافاد شهود عيان بان جنود الاحتلال اقتحموا منزل منفذ العملية خليل يوسف الجبارين 17 سنة الكائن في منطقة الحيلة في يطا وحطموا محتويات المنزل وعاثوا فيه خرابا.

وكان الشاب جبارين قد طعن مستوطنا قبل ان يطلق عليه حراس المجمع التجاري النار واصابته بجروح واعتقاله .

وبعد ساعات من تنفيذ عملية الطعن اعلن عن مصرع المستوطن 40 عاما متاثرا بجروحه التي اصيب بها.

في غضون ذلك اعلن جيش الاحتلال ان قواته اعتقلت 10 مواطنين في الضفة الغربية فجر اليوم.

 

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