مجدداً.. مدن أميركية تتأهب لفيضانات كبرى

لا يزال جنوب شرق الولايات المتحدة تحت تهديد فيضانات كبرى، بعد مرور العاصفة فلورانس، التي أوقعت 15 قتيلًا على الأقل على ساحل الأطلسي.

وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، فإنّ الحصيلة الموقتة تبلغ حاليًا 15 قتيلًا، عشر وفيات في كارولاينا الشمالية وخمسة في كارولاينا الجنوبية.

وخفّض تصنيف العاصفة فلورانس إلى منخفض استوائي، أمس، الأحد، لكنّ الرياح لا تزال قوية والأمطار تتساقط بغزارة منذ الجمعة على الولايتين الواقعتين في جنوب شرق الولايات المتحدة ما يشكّل تهديدًا للسكان.

وهطلت الأمطار الغزيرة، الأحد، على كارولاينا الشمالية، ولا تزال المنطقة تشهد فيضانات مع تكرار المشهد نفسه منذ الجمعة: سماء ملبدة بالغيوم وأراضٍ زراعية تغمرها المياه.

وبقيت أجهزة الإنقاذ في مدينة غريفتون الصغيرة في حالة استنفار، وقالت دنيز هاربر، وهي من سكان المدينة، إنها قلقة من ارتفاع منسوب مياه نهر نيوز المرتقب حتى الأربعاء.

وقالت لـ"فرانس برس" إنّ "الكثير من الناس غادروا منازلهم" فيما ترتفع مياه النهر ببطء. وأضافت "بعد فلويد (إعصار العام 1999) انقطعنا عن كل شيء تماما، لم يعد هناك أي مكان نذهب إليه والمياه كانت في كل مكان، وكان العسكريون من يقوم بإمدادنا بالمؤن".

وحذّر قائد جهاز الإطفاء في المنطقة، جاستن جونسون، من الظروف الأسوأ، الأربعاء. وقال لـ"فرانس برس" إنّ "من طُلب منهم إخلاء منازلهم قاموا بذلك، ونواصل القيام بدوريات في المنطقة لكن الناس الذين شهدوا وصول الاعصار ماثيو (عام 2016) يعلمون ماذا ينتظرون".

وبعدما ضربت الساحل الأطلسي، وصلت العاصفة فلوارنس إلى البرّ حيث أدى هطول الأمطار بغزارة إلى فيضانات.