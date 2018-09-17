مقتل شاب جراء تعرضه للطعن في أم الفحم

قتل الشاب محمد حماد محاميد (33 عاما) من أم الفحم متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لجريمة طعن في أحد أحياء المدينة بعد منتصف الليل.

وكان الشاب قد أحيل بحالة حرجة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة، وهناك أقر الطاقم الطبي مقتله بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتعاني البلدات العربية من تفشي آفة العنف والجريمة، إذ تسجل يوميا جرائم إطلاق النار وإلقاء القنابل وأعمال السطو بظل تقاعس الشرطة عن ردع الجرائم وتطبيق سلطة القانون ومكافحة فوضى السلاح وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.