الاحتلال يعتقل شاباً من نابلس ويستولي على أموال في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، عدة شبان فلسطينيين، كما داهمت بلدات عديدة وشنت حملات استجواب وتفتيش.

وافادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فادي جبري من مخيم العين غرب مدينة نابلس، بعد دهم قوة احتلالية للمخيم على المداخل الغربية للمدينة.

واصيب عدة مواطنين بالاختناق جرّاء اطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز بشكل مكثف في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الجريح خليل جبّارين، منفذ "عملية عتصيون" تمهيداً لهدمه في مدينة يطا جنوب الخليل ، و تواصل اغلاق منطقة "الحيلة" في المدينة وتمنع الأهالي من الخروج إلى أعمالهم داخل الأراضي المحتلة. كما جرى اقتحام بلدة السموع جنوب مدينة الخليل واطلاق قنابل الصوت.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على الطريق الواصل بين بلدة جبع وقرية صانور قرب "المعسكر القديم" جنوب مدينة جنين كما اقتحمت منطقة عزبة ناصر وضاحية شويكة في مدينة طولكرم.

كما داهمت منزل المواطن مثنى عارف جرادات في بلدة سيلة الحارثية، وعبثت بمحتواياته، واستولت على مبلغ 1500 شيكل.