الطقس: استقرار درجات الحرارة

لا يطرأ، اليوم، الإثنين، تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وخريفيًا معتدلًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، غدًا، الثلاثاء، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وخريفيًا معتدلًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وبعد غدٍ، الأربعاء، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وخريفيًا معتدلًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.