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هكذا احتفت وسائل التواصل بـ#عملية_عتصيون !

  • فلسطين اليوم - خاص- غزة
  • 22:09 - 16 سبتمبر 2018
صورة المستوطن مع عائلته صورة المستوطن مع عائلته
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"خليل جبارين" الفتى الذي أربك جهاز أمن الاحتلال بتنفيذه عملية بطولية أودت بحياة مستوطن إسرائيلي في مستوطنة غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية، معيداً أمجاد من سبقوه من منفذي العمليات كرد طبيعي على اعتداءات وجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأثارت #عملية_عتصيون فرحة عارمة بين النشطاء الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدالوا صوراً للقتيل "الإسرائيلي" خلال خدمته في جيش الاحتلال، واعتبروا مقتله جاء رداً على الجرائم التي ارتكبها مع جيشه بحق الشعب الفلسطيني.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت تعليقات نشطاء التواصل، حيث غردّ ناجي شكري: "عملية عتصيون اليوم تحكي قصة شعب ولد ليقاوم الاحتلال، شاب في ريعان شبابه لم يجاوز 17 عاماً، أمثاله في أي بلد آخر قد يلهو في المقاهي أو يعبث مع رفاقه طوال الليل".

وأضاف: "لكن خليل الجبارين ترعرع في مدينة يطا بالخليل على حب الحرية للوطن بعد أن عاش طفولته وهو يرى ظلم الاحتلال وهوان الأمة".

أما محمد هاشم، قال في تغريدة لها عبر "تويتر":  "إن عملية عتصيون عملية بطولية جديدة تضاف إلى سجل نضال الشعب الفلسطيني المستمر حتى التحرير".

وعلى طريقته الخاصة غرّد غياث الغامري:

  •  كفكف الدمعَ ونامي يا جراح.. فضحايانا قرابينُ النجاح
  • وسرايانا شموسٌ مشرقاتٌ.. فصباحٌ يقتفي خطوَ صباح
  • دربُنا الدامي طويلٌ قوتُه.. هذه الأرواح يحدوها الفلاح
  • يا بني صهيون مهلاً بيننا موعدٌ للثأر منزوعُ السماح
  • قسماً إن الذي تبنونه.. ما علا يوماً ستذروه الرياح

وكتب محمد أبو طاقية: "على يد ملاك وشبل الخليل هذه هي الإرادة التي لا يراد لها الحياة في وطني ولا في نفوس أهله.

وتابع: " الضفة والقدس وفلسطين وجود الارادة واشتعال الثورة فيهن يعني الكثير الكثير للقضية أولا؛ وللمحاصرة النازفة غزة ثانياً".

أما صلاح الرنتيسي فغرّد: " سلمت الايادي، انظر وتأمل وفكر بطل من ابطال يطا الخليل خليل جبارين عمره 17عاما يستطيع قتل صهيوني محتل مجرم مدجج بالسلاح.. إنها معية الله".

وقتل إسرائيلي صباح اليوم الأحد إثر تعرضه للطعن من فلسطيني على مدخل إحدى المجمعات التجارية للمستوطنين ببيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة "العاشرة" العبرية أن إسرائيلياً قتل بعد إصابته بجراح خطيرة بالعملية التي وقعت على مدخل مجمع "رامي ليفي" القريب من مفرق مستوطنة "غوش عتصيون" المقامة على أراضي المواطنين جنوبي بيت لحم.

 

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