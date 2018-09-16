طهران تهدد باستئناف تخصيب اليورانيوم



هدّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بزيادة معدل تخصيب اليورانيوم من جديد، إذا لم تعوّض أوروبا آثار العقوبات الأمريكية على بلاده، وواصلت التصرف بـ"سلبية".

جاء ذلك في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية نشرتها في عددها الصادر السبت.

وقال ظريف "يتعين على الأوروبيين والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق (النووي) التحرك لتعويض آثار العقوبات الأمريكية".

وأضاف أن "الاختبار الحقيقي في ذلك هو الأمور المتعلقة بالنفط والبنوك".

وطالب ظريف دول الاتحاد الأوروبي بمعاقبة الشركات "إذا انسحبت من صفقات مع إيران بسبب العقوبات الأمريكية".

وأفاد أنه "يتعين على الأوروبيين أن يقرروا ما إذا كانوا مستعدين لتنفيذ ما يقولون"، وعدّ ظريف أن "المسألة تتعلق بما إذا كانت أوروبا تخضع للإملاءات الأمريكية".

وحول تصرف طهران حال اختل "التوازن بين الأخذ والعطاء"، قال وزير الخارجية الإيراني إن "رد الفعل قد يكون زيادة تخصيب اليورانيوم".

وأضاف أن "المادة 36 من الاتفاقية، وقرار مجلس الأمن رقم 2231 يتيحان إمكانية أن نطبق (الاتفاق النووي) على نحو مخفض، دون إلغاء الاتفاق".

واستبعد ظريف إجراء محادثات مباشرة بين بلاده والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قائلاً: "لا يوجد أساس لمثل هذه المحادثات"، واستدرك أنه "من الممكن التفكير في إجراء محادثات فقط في حال عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي".