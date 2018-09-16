إدارة "ريمون" تعزل الأسير خضر عدنان

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم، أن إدارة سجن رامون عقدت جلسة محاكمة بتاريخ 12/09/2018م للأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان محمد موسى لليوم الـ (15) على التوالي وقررت عزله في الزنازين سبعة أيام بسبب إضرابه عن الطعام.

وأفاد الأسير الشيخ خضر عدنان في رسالة أن إدارة السجن منعت عنه الحاجيات الأساسية وكذلك القرطاسية والراديو والصحف والفورة والمخدة، موضحاً أن كل ذلك تحت بند أن المضرب عن الطعام (يشكل خطرا على أمن الجمهور).

وأشار الشيخ خضر في رسالته، إلى أنه تعرض في زنزانته لتفتيش ليلي استفزازي، واصفاً إياه بأنه يأتي في مساعي التنكيل والضغط عليه لفك إضرابه.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الشيخ خضر عدنان بتاريخ 11/12/2017م، ووجهت له عدة تهم تحريضية، وهو من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو مفجر معركة الإرادة، معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري، وحقق انتصاراً نوعيًّا في إضرابين سابقين خاضهما في الأسر وتكللا برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية، وهو اليوم يخوض هذه المعركة منفرداً للمرة الثالثة على التوالي مطالباً بحقه المشروع في الحرية، ورفضاً للاعتقال التعسفي.