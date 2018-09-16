مستشفى الشفاء بغزة يحذر من توقف خدماته الصحية

حذرت إدارة مجمع الشفاء الطبي اليوم الأحد، من إمكانية توقف العديد من خدماتها؛ حال لم يتم تزويد مرافقها بالوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وقالت إدارة مجمع الشفاء في مؤتمر صحفي لها بمستشفى الشفاء بغزة، صباح اليوم الأحد: "لن يكون هناك وقود خلال أيام قليلة، وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميًا".

وبين مدير عام مستشفى الشفاء مدحت عباس خلال المؤتمر عدم وجود أي استجابة من الجهات المانحة والأطراف كافة، لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها خلال الأيام الماضية.

وحذر من انعكاس هذه الحالة الخطيرة على حال 400 مريض فشل كلوي يتلقون العلاج في مجمع الشفاء، و8 آلاف مريض ينتظرون إجراء عمليات جراحية، والعديد من الأطفال الخدج، بالإضافة إلى مرضى الأحداث.

ونبه إلى أنّ أقسام الأشعة والرنين المغناطيسي والـ(سي تي) ستتوقف أيضًا؛ حال لم يتم الاستجابة.

وأضاف أن "الحديث عن عدم وجو الكهرباء يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المدنيين في غزة".

ووفق عباس، فإن مجمع الشفاء يحتاج إلى 1000 كوب ماء يوميًّا، فيما ما توفره المحطة لا يتجاوز 500 كوب.

وبين أن "الشفاء" يعاني أيضًا من نقص كبير في الأدوية، والمساندات الطبية.

وكشف أن مجمع الشفاء لا يعاني من أزمة وقود فقط، إنما من أزمة مياه أيضًا، موضحة أنها باتت تنقطع بشكل مستمر.

وختم حديثه قائلا: "مالم يتم التدخل من المؤسسات الدولية والخيرية وكل التنظيمات الفلسطينية في غزة، لم يعد هناك الكثير من الوقت قبل أن تتوقف مولداتنا".