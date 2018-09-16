ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، أن الأسرى (جمال علقم وخضر عدنان وعمران الخطيب) مستمرون في إضرابهم المفتوح عن الطعام، سعياً لتحقيق مطالبهم.

وأشارت الهيئة، أن الأسير جمال علقم (48) عاماً من مدينة بيت لحم والقابع حالياً في معتقل "عوفر"، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 19 على التوالي، حيث أوضحت الهيئة أن الأسير علقم بدأ يشتكي من هزلان وأوجاع وإرهاق في جسده، علماً بأنه يعاني قبل اعتقاله من عدم انتظام في دقات القلب.

كما ويستمر الأسير الشيخ خضر عدنان (40) عاماً من بلدة الجلمة قضاء جنين، والقابع في معتقل "ريمون"، بإضرابه المفتوح عن الطعام منذ 15 يوماً، رفضاً لاعتقاله التعسفي.

إضافة إلى الأسير عمران الخطيب (60) عاماً من مخيم جباليا في غزة، والقابع في معتقل "أوليهكدار"، والذي يستمر بإضرابه لليوم 43 على التوالي وذلك للمطالبة بالإفراج المبكر عنه.