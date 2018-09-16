استهتار طبي متعمد بحق أسيرين يقبعان في معتقلات الاحتلال

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من سياسة الاهمال الطبي المتعمد، واستمرار إدارة معتقلات الاحتلال في التنكر لالتزاماتها، بعدم توفير الرعاية الصحية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى والمعتقلين القابعين في مختلف السجون "الإسرائيلية".

وأوضح تقرير الهيئة صادر عنها، اليوم الأحد، أن الأسير مراد أبو معيلق (40 عاماً) من قطاع غزة، يعاني منذ عام 2004 من مرض يدعى "كرون" وهو التهاب مزمن في الأمعاء، وقد تفاقم وضعه الصحي بسبب ما تعرض له من مماطلة واهمال في العلاج، وعلى إثرها تم استئصال جزء كبير من أمعائه، ومنذ ذلك الوقت تقوم إدارة معتقل "إيشل" بإعطائه إبرة بشكل دوري، ورغم ذلك لا يزال يشتكى الأسير من آلام وحالته الصحية سيئة.

ويشتكي الأسير جلال فقيه (37 عاماً) من قرية عراق بورين جنوب غرب نابلس، من أوجاع حادة بسبب "الباسور"، وقد أُجريت له عملية منذ فترة لكن حدث خلل في العملية، وهو بانتظار أن تقوم إدارة معتقل "هداريم" بتحويله لإجراء العملية مرة أخرى بأسرع وقت ممكن.