ليبرمان: لن يحظى اي اسير فلسطيني بتقليص فترة حكمه ولو ساعة واحدة

قال وزير الحرب "الإسرائيلي" افيغدور ليبرمان رداً على ما نشرته صحيفة يديعوت بشأن تقليص فترات اعتقال الاسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبدات.

وقال ليبرمان في رده "طالما انا وزيراً للحرب فلن يحظى اي اسير فلسطيني بتقليص حكومة الاعتقال حتى لو بساعة واحدة.

وكشفت صحيفة يديعوت احرنوت "الإسرائيلية" الجمعة الماضية ، أن القيادة المركزية لمكتب المستشار القانوني والمستشار القانوني في الضفة الغربية أصدرت أمر رسمي بإنشاء لجنة لفحص طلبات العفو عن الاسرى الذين يقضون محكوميات بالسجن مدى الحياة التي تفرضها المحاكم العسكرية في الضفة الغربية.

ورحب قضاة المحكمة العليا بقرار إنشاء لجنة لتخفيض الأحكام في الضفة الغربية" وقالوا: "يجب أن تتقدم هذه الخطوة بسرعة".

ويجرى حاليا تشكيل لجنة للنظر في تخفيف الأحكام الصادرة بحق الاسرى الذين يقضون عقوبات بالسجن مدى الحياة ومحاكمتهم في المحاكم العسكرية، على غرار المحاكمات التي جرت في نظام القضاء المدني. "هذا يعني أن هؤلاء الاسرى سيكونون قادرين على طلب تخفيف العقوبة وصولا الى الافراج عنهم".

ويقبع في سجون الاحتلال عشرات الاسرى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد - بمن فيهم اسرى نفذوا عمليات في "إسرائيل"