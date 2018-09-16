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ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:50 - 16 سبتمبر 2018
معتقل اسرائيلي معتقل اسرائيلي
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أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من قطاع غزة والضفة المحتلة يدخلون اليوم 16 من سبتمبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم:

الأسير رائد حمد عبد الله أبو ظاهر (39 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن قطاع غزة/ الأسير بلال عبد السميع حسين العديني من وسط القطاع المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير محمد حسن محمد العمور (33 عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 12 ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.

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