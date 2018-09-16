تقرير: ترامب سيعلن عن فرض رسوم جديدة على وارادات صينية

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم امس السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيمضي قدما في خطط لفرض رسوم جديدة على واردات صينية بنحو 200 مليار دولار.

كان الجانبان يستعدان لعقد محادثات جديدة حول نزاعهما حول التعريفة الجمركية. وفي الاسبوع الماضي قال ترامب للصحافيين ان مثل هذه الخطوة قد تأتي قريبا. ورجحت الصحيفة أن يجري الإعلان عن الرسوم الجديدة يوم الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص على دراية بالموضوع، لم تكشف عنهم، القول إن مستوى التعريفة سيحدد على الأرجح بنحو 10 بالمئة، أي أقل من نسبة الـ25 بالمئة التي أعلن عنها ترامب في وقت سابق من العام الجاري.

وفرضت الحكومتان بالفعل تعريفة جمركية بنسبة 25% على 50 مليار دولار من سلع كل منهما. وأعدت بكين قائمة منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار أخرى للرد على واشنطن إذا مضى ترامب في الخطوة التالية.