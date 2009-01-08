سرايا القدس تخوض اشتباكات ضارية وجهاً لوجه مع جيش الاحتلال والأخير يصفها بالعنيفة

فلسطين اليوم: غزة – ترجمة خاصة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي أنها تخوض اشتباكات عنيفة مساء اليوم الخمس، وجهاً لوجه مع جيش الاحتلال الاسرائيلي شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأوضح أبو أحمد المتحدث الرسمي باسم السرايا لمراسلنا في غزة، أن "مقاتلي السرايا تصدوا لقوة إسرائيلية خاصة حاولت التسلل داخل حي الزيتون وخاضت معها اشتباكات ضارية"، مؤكداً أن "المجاهدين أوقعوا إصابات مباشرة في صفوف تلك القوة".

وفي سياقٍ منفصل، ذكر المراسل العسكري للقناة العاشرة في التلفاز الإسرائيلي ألون بن دافيد بأن "اشتباكات عنيفة تدور الآن في عدة محاور على حدود قطاع غزة وجهاً لوجه بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية".

وبحسب المراسل " لقد تم منعنا من ذكر مناطق الاشتباكات ".

وحول الوضع العسكري، بيّن بن دافيد أن هناك مشاكل بين قيادة الجيش والمستوى السياسي الإسرائيلي، "فبعد أن سيطر الجيش على عدة مناطق في القطاع أصبح المسلحون الفلسطينون يعلمون تواجد وأماكن الجنود وسيكون الأمر سهلاً للمسلحين الفلسطين مهاجمة جيشنا المتمركز في المنازل الفلسطينية التي حولوها لثكنات عسكرية".