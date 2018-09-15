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5 دقائق تكفي لاختراق حاسوبك!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:58 - 15 سبتمبر 2018
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وصل باحثو الشركة "F-Secure" الفنلندية، التي تعمل على تطوير أدوات أمن المعلومات والخصوصية، إلى استنتاج، أن اختراق أي جهاز كمبيوتر يستغرق خمس دقائق فقط.

ويجب أن يكون لدى المخترق (الهاكر) إمكانية الوصول الفعلي لجهاز الكمبيوتر، ويمكن تنفيذ الهجوم عن طريق إيقاف تشغيل الكمبيوتر أو إعادة تشغيله دون إيقاف العمليات الجارية، ومن ثم تحتاج إلى تشغيل استعادة البيانات، التي لا تزال متاحة في ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، حسب البحث.

وعلى الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر الحديثة يمكنها إعادة كتابة ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بها، يمكن إيقاف هذه العملية، وذلك لأن الإعدادات التي تتحكم بالعملية لا توفر الحماية ضد التدخل المباشر. وهكذا، يمكن للهاكر إيقاف خاصية إعادة كتابة الذاكرة، وحتى الهجوم عن طريق استخدام محرك أقراص فلاش.

وتلقى عدد من مصنعي أجهزة الكمبيوتر الشائعة (Apple, Microsoft, Intel) نتائج هذه الدراسة.

 

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