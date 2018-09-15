مودريتش على طريق رونالدو

مازال نادي إنتر ميلان الإيطالي مولعا بالتعاقد مع قائد منتخب كرواتيا، ونجم ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش، حيث من المقرر أن يقدم له عرضا جديدا خلال الميركاتو الشتوي.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن مودريتش لا يزال هدفا لإنتر ميلان، الذي أراد أن يتعاقد معه هذا الصيف لكن دون نجاح، وينوي النادي الإيطالي التقدم بعرض جديد لريال مدريد، من أجل الفوز بخدماته.

وأضافت الصحيفة، أن أفضل لاعب في أوروبا أخبر زملاءه في المنتخب، خلال الاحتفال بعيد ميلاده مؤخرا الـ 33، أنه قد يلحق برونالدو في الدوري الإيطالي وسيغادر ريال مدريد في الشتاء، من أجل الانضمام للنيراتزوري.

جدير بالذكر أن النادي الإيطالي حاول جاهدا ضم لوكا مودريتش في الصيف، ولكن باءت المحاولة بالفشل بعد تمسك النادي الملكي بخدماته.

وكانت أفادت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن وجود اتصالات بين ممثلي النادي ووكيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

وبحسب التقارير — وقتها — فإن الصفقة كانت تبدو صعبة للقيمة المرتفعة للاعب، إلا أن إداريي النادي كانوا يريدون إتمامها بأي ثم.

وفاز مودريتش مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، ودخل القائمة النهائية لجائزة الأفضل في العالم برفقة كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.