متضامن فرنسي يضرب عن الطعام في سجون الاحتلال

أعلن متضامن فرنسي مع الشعب الفلسطيني الجمعة إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حتى يتم إلغاء قرار هدم الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، وترحيل أهله من قبل الاحتلال.

وقال منسق حملة "أنقذوا الخان الأحمر" عبد الله أبو رحمة، في تصريحات صحفية إن المتضامن الأجنبي فرانك رومانو؛ والذي اعتقل أمس من قبل قوات الاحتلال، ومدد اعتقاله لأربعة أيّام، أعلن الإضراب عن الطعام حتى يتم إلغاء قرار هدم الخان الأحمر.

وأوضح أن رومانو هو أستاذ قانون في جامعة السوربون الفرنسية، ومتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومعتصم منذ عشرات الأيام في الخان الأحمر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت رومانو خلال تصديه للجرافات الإسرائيلية التي هاجمت "الخان الأحمر"، وأغلقت الطرق المؤدية إليها.

وهدمت جرافات الاحتلال الخميس الماضي، قرية "الوادي الأحمر" التي أقامها نشطاء فلسطينيون قرب تجمّع "الخان الأحمر" المهدّد بالهدم.