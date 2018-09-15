سقوط بالون حارق في منزل عضو كنيست في مستوطنة بئيري

ذكرت صحيفة معاريف "الإسرائيلية" بأن بالون حارق سقط مساء اليوم السبت، في فناء منزل عضو الكنيست حاييم يلين في كيبوتس بئيري شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال يالين خلال مقابله مع مراسل صحيفة معاريف: "لا زال سكان القطاع مستمرون بإطلاق البالونات الحارقة وأمس الجمعة وقع حريقين أنا لست مهتم لأمر البالون الحارق الذي سقط في منزلي ولكنني أعلم بان المجلس الامني المصغر الكابنيت ليس لديه سياسة واضحه لمواجهة قطاع غزة ".

وأضاف: "من لا يعلم ماذا يريد من قطاع غزة ولا يبلور استراتيجية فلا يمكنه أن يحسم (الإرهاب) فلا توجد تسوية مع قطاع غزة ولا يوجد أحد من وزراء الكابنيت يتحدث العربية لكي يفهم سكان قطاع غزة".

وشهد يوم أمس الجمعة تصعيد من الجماهير الفلسطيني بإطلاق عشرات البالونات الحارقة تجاه المستوطنات "الإسرائيلية" ما أدى لاندلاع حرائق كبيرة في أحراش المستوطنات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.