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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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إصابة 16 إسرائيلياً بينهم 13 جندياً اثنان جراحهما بالغة بقذائف مقاومة غزة الصاروخية

  • 16:43 - 08 يناير 2009
تقارير
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فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

أقرت المصادر الإعلامية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بوقوع ست عشرة إصابة بجراح بالإضافة لعشرات الإصابات بحال الهلع جرّاء تواصل إطلاق الصواريخ والقذائف من مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا للشؤون العبرية أن ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بجراح جراء سقوط صاروخين من نوع "غراد" على مدينة بئر السبع.

كما و أصيب ثلاثة عشر جندياً إسرائيلياً بجراح متفاوتة جرّاء سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من شرق خان يونس على تجمع "أشكول" الاستيطاني في النقب الغربي.

ووصفت المصادر العسكرية الإسرائيلية حالة اثنين من المصابين بأنها بالغة فيما وصفت حالة اثنين آخرين بأنها فوق المتوسطة. 

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قد أقر بسقوط 23 صاروخاً في مناطق النقب منذ منتصف الليلة الماضية وحتى ساعات مساء اليوم.

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