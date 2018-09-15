تشييع جثامين 3 شهداء في غزة

شيعت جماهير، اليوم السبت، جثامين ثلاثة شهداء قتلتهم قوات الاحتلال أمس الجمعة خلال المسيرات الحدودية.

وانطلقت جثامين الشهداء من ثلاثة مستشفيات في جنوب ووسط وشمال القطاع، باتجاه منازل عائلات كل من الشهداء هاني عفانة (21 عاما) من رفح جنوب القطاع، ومحمد شقورة (21 عاما) من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، والطفل شادي عبد العال (12 عاما) من سكان جباليا شمال القطاع.

وشارك الآلاف من المتظاهرين في جنازات التشييع وأدوا صلاة الجنازة عليهم، مرددين شعارات تطالب المقاومة بالرد على اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق المتظاهرين السلميين.

































