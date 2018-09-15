التربية: طلبنا توضيحاً من الحكومة البلجيكية بخصوص قطع دعم التعليم

أفادت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان صحفي، صدر عنها قبل قليل، أنه لا علم لديها بما تناقلته عدد من بعض وسائل الإعلام، نقلاً عن وسائل إعلام عبرية، بخصوص قطع بلجيكا دعمها لقطاع التعليم الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة، أنها طلبت إيضاحاً رسمياً من بروكسل حول هذه الأنباء، مؤكدةً في ذات الوقت اعتزازها بالعلاقة الاستراتيجية مع بلجيكا، والممتدة منذ أعوام طويلة، وإسهام بلجيكا الكبير في دعم قطاع التعليم الفلسطيني.

وأعلنت بلجيكا عن قطع تعاونها مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بسبب إطلاق الوزارة إسم "دلال المغربي" على إحدى المدارس التي مولتها بلجيكا.

ونشر موقع "بروكسيل تايمز" سبب هذا القطع في التعاون وهو أن:" في العام الماضي، تغير إسم مدرسة تم تمويل بنائها من بلجيكا إلى مدرسة دلال المغربي، وهي إرهابية شاركت في عام 1978 في عملية احتجاز رهائن في حافلة أودت بحياة 38 إسرائيلياً ، بينهم 13 طفلاً".

وقال موقع "بروكسيل تايمز" بالحرف: "تحاول الحكومة البلجيكية حمل السلطات الفلسطينية على إلغاء تغيير الاسم، ولكنها فشلت، وحتى أن ذات الاسم قد تم إعطاؤه لمدرستين أخريين، لكن بلجيكا لا تدعمهما".